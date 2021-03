Kuipers: geen ruimte voor verdere versoepeling coronamaatregelen

Vanuit het oogpunt van de ziekenhuizen is er momenteel geen ruimte voor verdere versoepeling van coronamaatregelen, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Hij vindt dat politici er verstandig aan doen zich terughoudend op te stellen in de verkiezingscampagne. "Je kunt van alles beloven, maar de ruimte is zeer beperkt", aldus Kuipers, die ook bestuursvoorzitter is van het Erasmus MC.

De voorman van de acute zorgsector vindt het "niet logisch" om al meer maatregelen te versoepelen, terwijl het effect van de versoepelingen die net zijn ingegaan nog niet duidelijk is. Pas over enkele weken kan worden bepaald of daar ruimte voor is, stelt Kuipers. "Als het te snel gaat, moet je versoepelingen weer terugdraaien en zijn we uiteindelijk veel langer bezig", waarschuwt hij.

Kuipers toont begrip voor het besluit om enkele versoepelingen door te voeren, zoals de heropening van middelbare scholen. "Ik snap ook het pleidooi om te kijken of je met versoepelingen meer draagvlak kunt creëren. Draagvlak en naleving zijn ontzettend belangrijk", zegt hij. Tegelijkertijd zitten we "met een variant die niet onder de duim is", verwijst hij naar de Britse variant van het coronavirus.