Een op de drie heeft bijwerkingen van vaccin: vooral na eerste of tweede dosis?

Een beetje koorts, wat vermoeidheid of lichte hoofdpijn, een derde van de gevaccineerden krijgt er last van, schrijft Het Laatste Nieuws. Maar dat is normaal, legt professor in de vaccinologie, Isabel Leroux-Roels (UZ Gent) uit.

De vaccins tegen het coronavirus veroorzaken iets meer bijwerkingen dan andere prikken. “Meer bijvoorbeeld dan bij het griepvaccin. Als we willen dat het lichaam antistoffen opbouwt, moet de immuunreactie sterk genoeg zijn. De bouwstenen van het virus moeten immers door het lichaam als vreemd beschouwd worden en een soort ontstekingsreactie teweegbrengen.”

Klachten na tweede dosis

Of de bijwerkingen na de eerste of na de tweede dosis ernstiger zijn, hangt van het vaccin af. “Bij mRNA-vaccins zoals Pfizer en Moderna nemen de bijwerkingen duidelijk toe na de tweede dosis, in vergelijking met na de eerste dosis. Bij het vaccin van AstraZeneca, dat gemaakt werd op basis van een ‘verbouwd’ verkoudheidsvirus, is het net omgekeerd. De klachten zelf zijn over het algemeen heel vergelijkbaar: koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid en rillingen.”

Verspreid vaccineren

De professor raadt aan om als ouders niet tegelijk een prik te halen. “Twee derde van de mensen die gevaccineerd worden, heeft hoogstens een beetje een pijnlijke arm. Eén op de drie heeft een grieperig gevoel, waardoor sommigen een dag thuis blijven. Vandaar dat nu de vaccinaties van medisch personeel meer gespreid verlopen. Zo heeft de werking minder te lijden onder ziekteverzuim. Ook voor gezinnen zou ik zeker adviseren dat de twee ouders zich niet op hetzelfde moment laten vaccineren, dat is gewoon niet handig.”