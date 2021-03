Hulpverlening slaat alarm om 3-MMC: “Door die drug maakte onze zoon eind aan zijn leven”

De designerdrug 3-MMC wordt rap populairder, onder meer omdat de drug niet op de lijst van verboden middelen staat. Hulpverlening, politie en ouders slaan alarm. “Die troep moet vandaag nog verboden worden.”

Moeder Bea vertelt aan RTL Nieuws dat haar zoon (26) uit het leven stapte na een overdosis van het middel. “Gerjan heeft in een waan een einde aan zijn leven gemaakt. Door die drugs, daar ben ik zeker van.”

Zijn vader vertelt dat Gerjan 3-MMC in de weken voor zijn dood dagelijks gebruikte. “Hij bestelde het online. We hebben zijn rekeningafschriften ingezien. Bijna alles ging er aan op.”

Vooral in het oosten van het land is het middel populair. Een groep burgemeesters in de Achterhoek stuurde eind vorig jaar een brandbrief naar de Tweede Kamer met een oproep tot een verbod. “Je hoort het steeds meer in het dorp,” beaamt Bea. “Het is ook gewoon heel makkelijk te verkrijgen. Er worden zelfs flyers verspreid. Alsof het hamburgers zijn.”

Je kunt 3-MMC legaal online bestellen of via smartshops. Het middel is te spuiten, slikken of te injecteren. Het kost een tientje per gram en is daarmee een stuk goedkoper dan cocaïne, terwijl het wel ietwat hetzelfde effect heeft: gebruikers voelen zich blij, alert en onvermoeibaar. Ook krijgen ze meer zelfvertrouwen en worden ze contactgerichter.

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat 10 procent van het uitgaanspubliek tussen de 16 en 35 jaar weleens 3-MMC heeft gebruikt. Het is vooral geliefd onder hoogopgeleiden. Vorig jaar belandden zestig jongeren met een vergiftiging in het ziekenhuis. Het kabinet werkt aan een verbod maar dat is er nog niet.