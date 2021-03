Aantal coronadoden 10 keer hoger in landen waar veel mensen overgewicht hebben

Het sterftecijfer van Covid-19 is meer dan tien keer hoger in landen waar meer dan de helft van de volwassenen overgewicht heeft. Dat blijkt uit een rapport van het Wereldobesitas-forum, waarover CNN schrijft.

De onderzoekers bestudeerden sterftecijfers van Johns Hopkins University en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ze ontdekten dat van de 2,5 miljoen coronadoden er 2,2 miljoen zijn overleden in landen waar meer dan de helft van de bevolking overgewicht heeft. Nederland hoort daar ook bij.

Volgens de wetenschappers liep het sterftecijfer op naar gelang er meer obesitas voorkwam in een land. Het verband bleef overeind na correctie voor leeftijd en welvaart. In het rapport staat dat elk land waar hoogstens 40 procent van de bevolking te zwaar is een sterftecijfer heeft van maximaal 10 mensen per 100.000. In landen waar 50 procent of meer te zwaar is, steeg het overlijdensgetal naar meer dan 100 per 100.000.

Overgewicht kan volgens de onderzoekers ook andere gezondheidsproblemen en virale infecties verergeren, zoals H1N1 en de griep. Het Wereldobesitas-forum stelt voor om wat testen en vaccinaties betreft mensen met obesitas voorrang te geven. “Een te zware bevolking is een ongezonde bevolking met een pandemie die op de loer ligt,” schrijft de organisatie.