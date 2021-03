GGD wil vanaf mei 6 miljoen vaccinaties per maand kunnen geven

De GGD is zich aan het voorbereiden om vanaf half mei anderhalf miljoen vaccinaties per week te kunnen verrichten. Er komen fors meer priklocaties en per locatie meer priklijnen. De openingstijden worden verruimd en de vaccineerders gaan meer prikken per uur zetten. Een mega-prikoperatie, zegt de GGD zelf.

Ook staan onder andere Defensie en het Nederlandse Rode Kruis paraat om te helpen bij het vaccineren, want de behoefte aan personeel is inmiddels heel groot.

André Rouvoet, landelijk voorzitter van GGD GHOR Nederland: "Het doet enorm goed dat we de eerste positieve effecten zien bij de mensen uit de verschillende doelgroepen die inmiddels gevaccineerd zijn. We maken ons nu op, met duizenden gedreven GGD’ers in het hele land en samen met vele partners zoals Defensie en het Rode Kruis, om in een razend tempo te kunnen vaccineren zodra in het tweede kwartaal de piekleveringen van vaccins beschikbaar zijn".

Sinds 6 januari heeft de GGD ongeveer 1 miljoen vaccinaties gezet van de in totaal ruim 1,5 miljoen verstrekte vaccinaties. De rest is gegeven door onder meer huisartsen en medewerkers van zorginstellingen en ziekenhuizen.