We eten misschien meer in coronatijd, maar we drinken minder

Het binnen zitten, de eenzaamheid, de zorgen, ze zouden ons massaal naar de fles doen grijpen, werd aan het begin van de coronacrisis voorspeld. Dat blijkt niet zo te zijn. Sterker nog, Nederlanders rookten en dronken in 2020 minder dan in het jaar ervoor.

Wel zijn er nog evenveel mensen met overgewicht en obesitas, zo staat in de Leefstijlmonitor van het CBS. Nog steeds rookt 15 procent van de Nederlanders dagelijks, het aantal occasionele rokers daalde van 22 naar 20 procent.

Vorig jaar haalde 44 procent van de mensen de alcoholnorm van de Gezondheidsraad van niet drinken of hoogstens een glas per dag. Een jaar eerder lag dat percentage op 41,5 procent. 7 procent was een overmatige drinker (voor mannen ligt die grens op 21 glazen per week, voor vrouwen op 14). In 2019 was dat nog 8,5 procent.

En hoe zit het dan met die coronakilo’s, waar premier Rutte het in zijn laatste persconferentie over had? Volgens een enquête van het Voedingscentrum is 17 procent van de ondervraagden vorig jaar aangekomen, gemiddeld 2,8 kilo. 13 procent viel af, gemiddeld 1,6 kilo. In totaal komt dat neer op zo’n 8 miljoen kilo erbij en 3 miljoen kilo eraf in Nederland. We zijn dus met zijn allen gemiddeld ongeveer 5 miljoen kilo aangekomen.

In de cijfers van het CBS is daar nauwelijks iets van terug te zien. Het aantal mensen met overgewicht is nog steeds ongeveer de helft van de bevolking en bijna 14 procent heeft obesitas. Die cijfers zijn vrijwel hetzelfde als in 2019.