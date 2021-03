Risico op trombose bij anticonceptiepil veel hoger dan bij AstraZeneca-vaccin

Miljoenen vrouwen slikken de anticonceptiepil in Nederland. Dat de pil de kans op trombose verhoogt, weten maar weinig mensen. Wel denken we nu allemaal dat je van het AstraZeneca-vaccin trombose kunt krijgen, terwijl de kans daarop vele malen kleiner is, áls er al een verband is.

De pil zorgt voor een vier keer grotere kans op trombose. Van de 40- tot 49-jarige vrouwen, die niet de pil slikken, krijgt een op de duizend trombose, bij wie wel een tweede generatiepil slikt is dat vier op de duizend. Geen reden tot zorg voor de meeste mensen. Professor Gynaecologie Johan Verhaeghe (UZ Leuven) licht toe bij HLN: “Als je niet rookt, obees bent of bloedklonters in de familie hebt, hoef je je over de pil in principe geen zorgen te maken.”

Bij het vaccin van AstraZeneca zijn enkele tientallen gevallen van trombose vastgesteld op zeker 17 miljoen inentingen. Daarbij is nog niet eens een verband aangetoond met het middel. Het kan evengoed toeval zijn. Volgens de Trombosestichting krijgen ieder uur elf mensen trombose dus soms is dat wellicht ook net na een vaccinatie.