Waarom je vaker op blote voeten moet lopen

Schoenen verknoeien je voeten. Niet alleen schoenen met hoge hakken en puntige tenen, hoewel die waarschijnlijk het ergst zijn. De zachte, comfortabele schoenen die je draagt ​​om boodschappen te doen of te sporten – die juist op de markt worden gebracht voor fysieke activiteit – zijn ook niet echt goed voor je voeten.

Deskundigen zijn van mening dat schoenen die dempen een negatief effect hebben op de balans, stabiliteit en voetsterkte, omdat de schuimlaag tussen je voeten en de grond de communicatie tussen je voeten en je hersenen verstoren.

Voordat je je schoenen voorgoed uittrekt, moet je er echter rekening mee houden dat blootsvoets lopen eigenlijk niet het beste antwoord is (althans niet voor iedereen). Het leven zonder schoenen kan je voeten versterken, maar het is niet zonder risico’s. We wonen tenslotte in een wereld die in veel opzichten harder is dan waar onze voeten voor zijn bedoeld

“Blootsvoets lopen zorgt ervoor dat de voeten zich natuurlijker kunnen spreiden en dwingt ook de spieren en gewrichten om meer te werken”, zegt Dr. Paul Langer, podoloog. Het voornaamste nadeel van schoenen is dat ze de informatie die de hersenen nodig hebben over je voeten en hoe je loopt filteren en vervormen. Met andere woorden, blootsvoets rondlopen stuurt sterkere berichten naar je hersenen en kan in de loop van de tijd leiden tot

Is het veilig om op blote voeten te trainen?

Ja, maar het is niet zonder risico, zegt dr. Langer. Enkele veel voorkomende risico’s van blootsvoets trainen zijn: een verbeterde balans en behendigheid.

Je tenen of voeten kunnen gewond raken

Je kunt op iets scherps stappen

Je kunt in iets smerigs stappen (en mogelijk een bacteriële of schimmelinfectie krijgen)

Bovendien, als je net begint, kan je instabiel zijn.

Of het veilig is om op blote voeten te trainen, hangt ook af van wat voor soort oefening je doet en waar je het doet. Als je bijvoorbeeld in een grote stad woont, kunnen straten in de buurt smerig zijn. Op weg naar een zandstrand is een ander verhaal. Ook is blootsvoets trainen in een sportschool vies (en wordt over het algemeen afgekeurd), maar het is prima om op blote voeten een haltertraining in je thuis te doen.