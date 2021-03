Oorzaak van bijwerkingen AstraZeneca-vaccin ontdekt

Enkele mensen die zijn gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin kregen last van ernstige bloedstollingsstoornissen. Die werden veroorzaakt doordat het immuunsysteem na vaccinatie antistoffen begon aan te maken tegen de eigen bloedplaatjes, stellen experts nu.

Volgens het EMA zijn er in totaal 25 mensen die last kregen van de combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes. Negen van hen zijn overleden. Het gaat om een zeer klein aantal gevaccineerden: een op de miljoen.

Eerder werd nog gesteld dat er geen verband was met de vaccinaties. Maar Italiaanse, Duitse en Britse artsen hebben dezelfde antistoffen bij hun patiënten aangetroffen. “Het lijkt me nu wel duidelijk dat er een verband is met het vaccin”, zegt hoogleraar Hugo ten Cate, trombose-expert aan het Maastricht UMC in de Volkskrant.

Gelukkig is het probleem goed te verhelpen. Deskundigen adviseren om patiënten een infuus te geven met immunoglobulinen en dus niet bloedverdunner heparine toe te dienen, normaal gesproken eerste keus bij stollingsstoornissen. Het zou in dit geval de klachten alleen maar verergeren.