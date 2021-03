In het Catshuis is vandaag besloten dat de huidige coronamaatregelen niet worden versoepeld, ook de avondklok blijft. De versoepelingen die twee weken geleden in het vooruitzicht werden gesteld worden op de lange baan geschoven.

Dat melden bronnen zondag aan het ANP.

Over 8 tot 10 weken zijn de kwetsbare groepen geaccineerd, waardoor er meer ruimte komt voor versoepelingen.