Griepje? Duizenden jongeren sterven in Brazilië aan Covid

Het virus heeft Brazilië stevig in de greep met duizenden dode per dag tot gevolg. Heel verontrustend – niet alleen voor de Brazilianen – is dat er steeds meer doden vallen in de jongere leeftijdsgroepen. Aanvankelijk doodde het virus ook in Brazilië zestigplussers.

Volgens gegevens van de overheid zijn tot dusver in maart ongeveer 2.030 Brazilianen tussen de 30 en 39 jaar overleden aan Covid, meer dan het dubbele van het aantal dat in januari werd geregistreerd. Onder veertigers waren er 4.150 dodelijke slachtoffers in maart, tegen 1.823 in januari, en voor twintigers steeg het aantal van 242 doden naar 505.

“Vroeger was de risicofactor om te overlijden aan Covid-19 ouder zijn, met enige comorbiditeit”, zegt Domingos Alves, een professor in de geneeskunde die deel uitmaakt van de nationale controlegroep. “Nu is het risico Braziliaans te zijn.”