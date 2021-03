Pas op: ‘Middel tegen vlooien bij huisdieren schadelijk voor mensen’

Bijna iedere hond of kat heeft af en toe een middel tegen vlooien of teken nodig. Deze chemische goedjes zijn schadelijk voor mensen, maar die komen wel in aanraking met de stoffen. Onderzoekers vonden 47 verschillende pesticiden op geteste personen.

De middelen in vlooienbandjes, sprays of druppels kunnen kankerverwekkend zijn of de hormoonhuishouding verstoren. Ze zijn in de landbouw al lang verboden, waarschuwt Pesticide Action Network Netherlands (PAN).

Zo is de dosis Fipronil die wordt gebruikt 250.000 keer hoger dan de aanvaardbare dagelijkse inname, zoals die door de EU is toegestaan. Ook in antimuggenmiddel Deet zitten veel schadelijke stoffen.

“Vooral met betrekking tot zwangere vrouwen, peuters en kleine kinderen zijn deze middelen gevaarlijk,” aldus PAN. De organisatie adviseert dierenartsen direct te stoppen met de chemische middelen en over te stappen op minder schadelijke alternatieven.