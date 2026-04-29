Koning Charles spreekt moedig waar Europese leiders zwijgen en Rutte slijmt

Koning Charles III hield gisteren een historische toespraak voor het Amerikaanse Congres waarin hij openlijk de principes van democratie, machtenscheiding en de rechtsstaat verdedigt. En hij durfde wel. Thema's waar veel Europese leiders, waaronder NAVO-secretaris-generaal Mark Rutt e, uiterst voorzichtig mee omgaan in hun omgang met president Trump . De Britse monarch werd de tweede in de geschiedenis die het Congres mocht toespreken, en gebruikte die gelegenheid voor een subtiele maar krachtige boodschap over democratische waarden.

Applaus voor 'checks and balances'

In zijn toespraak prees Charles uitgebreid het Amerikaanse systeem van machtenscheiding, waarbij hij de Magna Carta als grondslag noemde voor het principe dat "uitvoerende macht onderworpen is aan checks and balances". Op dat moment barstte het Huis van Afgevaardigden in spontaan applaus uit – een opmerkelijk moment, gezien het feit dat het Witte Huis enkele uren eerder Trump op sociale media nog als een Amerikaanse 'Koning' had gepromoot. Charles vervolgde met een lofzang op de representatieve democratie zoals die in het Capitool wordt beoefend, waar "de geest van vrijheid en de belofte van Amerika's Founding Fathers aanwezig is in elke zitting en elke uitgebrachte stem".

De Britse koning wist zijn publiek te boeien door de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd te framen als voortvloeiend uit een "gedeelde democratische waarde" rond belastingheffing en representatie. Hij prees de "moedige en verbeeldingsvolle rebellen" die in opstand kwamen tegen de "absolute tirannie" van zijn verre voorvader, en stelde dat zij principes van de Britse Verlichting voortzetten.

Onwrikbare toewijding aan democratie

Het pregnantst was Charles' stellingname over geweld en democratie: "Wat onze verschillen ook zijn, welke meningsverschillen we ook hebben, wij staan verenigd in onze toewijding om de democratie te verdedigen, om al onze mensen te beschermen tegen gevaar en om de moed te eren van zij die dagelijks hun leven riskeren in dienst van onze landen". Deze woorden kwamen in een context waarin hij ook verwees naar de recente aanslag op Trump, maar tegelijk een onmiskenbare boodschap afgaf over democratische eenheid.

De toespraak ging ook in op NAVO-samenwerking, klimaatverandering, de oorlogen in Oekraïne en Iran, en gebruikte de AUKUS-alliantie als voorbeeld van internationale samenwerking. Charles benadrukte dat deze samenwerkingsverbanden niet uit sentiment worden aangegaan, maar omdat "ze grotere gedeelde veerkracht opbouwen voor de toekomst" en burgers veiliger maken voor komende generaties.

Rutte's voorzichtige laveren

Waar Charles dus openlijk democratische principes verdedigde, kiest Mark Rutte als NAVO-chef voor een fundamenteel andere strategie. Rutte is uitgegroeid tot een cruciale schakel tussen een onder druk staand Europa en de Amerikaanse president, waarbij hij Trump's "leiderschap" prijst en zich chummy opstelt met afsluitingen als "Can't wait to see you. Yours, Mark". Na een ontmoeting van ruim twee uur in het Witte Huis in april bleef Rutte "frank" maar volgzaam, waarbij hij erkende dat Trump gefrustreerd is over bondgenoten maar de alliantie bleef verdedigen als vitaal voor zowel Europa als Amerika.

Deze verschillen in aanpak zijn opvallend: waar een constitutionele monarch die formeel geen politieke uitspraken mag doen, toch duidelijke democratische markeringen durft te zetten, kiezen gekozen politieke leiders voor diplomatieke terughoudendheid. Charles' toespraak toont dat symbolische leiders soms meer ruimte hebben – of nemen – om fundamentele waarden te articuleren dan zij die dagelijks in de politieke werkelijkheid moeten opereren.