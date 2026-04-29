D66 gekelderd in peiling: vertrouwen in kabinet-Jetten brokkelt razendsnel af

De wittebroodsweken van het kabinet-Jetten zijn al lang en breed voorbij. Nog geen half jaar na de verkiezingen krijgt D66 een flinke klap in de peilingen. De partij van premier Rob Jetten zou nu uitkomen op 17 zetels, bijna een halvering ten opzichte van de 31 virtuele zetels vlak na de verkiezingen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 21.000 leden van het Opiniepanel. Tegelijkertijd daalt het vertrouwen in het kabinet-Jetten. In maart stond nog 31 procent van de Nederlanders achter het kabinet, inmiddels is dat nog maar 26 procent.

Kelderend vertrouwen

Vooral binnen de eigen gelederen gaat het mis. Kiezers van coalitiepartijen verliezen zichtbaar vertrouwen. Bij het CDA zakt de steun van 67 naar 57 procent, bij de VVD van 40 naar 31 procent. Zelfs onder D66-stemmers is de daling merkbaar: van 81 naar 74 procent.

Veel kiezers vinden het nog te vroeg om keihard te oordelen, maar zien wel dat het kabinet worstelt. De minderheidsconstructie, waarbij steun van de oppositie nodig is, maakt het regeren stroperig en onzeker.

‘Te arrogant en polariserend’

Het gebrek aan samenwerking met de oppositie wordt breed gevoeld. Maar liefst 78 procent van de ondervraagden vindt dat het kabinet daar niet in slaagt. Zelfs 71 procent van de coalitiekiezers deelt die mening.

De kritiek is stevig: de coalitie zou “te arrogant” en “te polariserend” zijn. Tegelijk krijgt ook de oppositie een tik op de vingers vanwege gebrek aan medewerking.

Asielwet splijt kiezers

De mislukte strengere asielwet in de Eerste Kamer is voor veel kiezers hét voorbeeld van dat falen. Driekwart (76 procent) vindt dat het wetsvoorstel aangenomen had moeten worden.

Een meerderheid van D66- (59 procent) en CDA-kiezers (63 procent) steunde het plan, mits hulp aan illegalen niet strafbaar werd. Toch stemden beide partijen tegen.

Bij de PVV overheerst begrip voor de eigen koers. 59 procent steunt het wegstemmen van de wet, al vindt een derde dat de partij pragmatischer had moeten zijn: "Men had moeten instemmen en later moeten kijken of het alsnog aangescherpt kon worden", klinkt er uit de achterban.

Weinig geloof in oplossingen

Het kabinet belooft snel met nieuwe asielmaatregelen te komen, maar het vertrouwen bij de kiezer is laag. Slechts 12 procent denkt dat het aantal asielzoekers echt zal dalen. Onder coalitiekiezers is dat iets hoger: 20 procent.

Ook op dossiers als woningnood, energieprijzen en het volle stroomnet wordt weinig constructiefs verwacht. Alleen op de overheidsfinanciën verwacht een nipte meerderheid nog resultaat.