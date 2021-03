Is het slim om alcohol te drinken vlak voor of na je vaccinatie?

Misschien ben je wel zo blij met je vaccinatie dat je direct een fles champagne wil opentrekken. Maar dat is mogelijk niet zo’n goed idee. Sommige experts adviseren om vlak voor en na je prik even geen alcohol te drinken.

De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben richtlijnen opgesteld voor mensen die zijn gevaccineerd. Ze adviseren om pijnstillers als ibuprofen te vermijden, maar er staat niets over alcoholgebruik.

Britse experts daarentegen waarschuwen wel nadrukkelijk om geen alcohol te drinken in de dagen voorafgaand aan de vaccinatie en vlak daarna. “Het is belangrijk dat je immuunsysteem op topsterkte is voor een goede reactie op het vaccin dus de avond voor of na je prik alcohol drinken helpt dan niet,” zegt immunoloog Sheena Cruickshank van de University of Manchester tegen UK Metro.

Tijdens het onderzoek naar de vaccins van Moderna, Pfizer/BioNTech en Janssen is deelnemers niet gevraagd om de alcohol te laten staan. Ook is nergens genoemd dat mensen problemen kregen door alcohol. Hoewel er dus geen bewijs is dat het drinken van alcohol effect heeft op de vaccinatie adviseren sommige artsen toch om niet te drinken direct nadat je een prik krijgt.

“De bijwerkingen van het vaccin zijn onder andere spierpijn en een algeheel grieperig gevoel. Tel daar de bijwerkingen van alcohol bij op en je voelt je alleen maar slechter,” zegt gezondheidsadviseur Tania Elliott van NYU.