Toparts waarschuwt voor toename alvleesklierkanker: “Leefstijl belangrijk”

Alvleesklierkanker komt steeds vaker voor, stelt dr. Aude Vanlander, die in zijn ziekenhuis, het UZ Gent, een opvallende toename opmerkt. “Bij 70% blijkt de tumor bij de diagnose al te groot of uitgezaaid,” vertelt hij tegen Het Laatste Nieuws.

De alvleesklier oftewel pancreas maakt insuline en glucagon aan en regelt zo de bloedsuikerspiegel. Daarnaast produceert het kleine orgaan verteringsenzymen, die belangrijk zijn bij de spijsvertering. Het probleem is dat het vaak al te laat is, wanneer je klachten krijgt, die wijzen op alvleesklierkanker.

“Bij pancreaskanker gaat het vaak om vage klachten”, zegt dr. Vanlander. “Patiënten hebben last van pijn in de bovenbuik – tussen de borst en navel – of bovenrug. Ook afvallen zonder duidelijke reden is een belangrijk alarmsignaal, zelfs al gaat het om twee kilo. De patiënten denken vaak dat ze een maagzweer hebben. […] Bij aanhoudende vage buikpijnklachten en onverklaarbaar gewichtsverlies doe je er altijd goed aan je arts te raadplegen.

Leefstijl speelt een rol bij het ontstaan van de ziekte. “Alcohol en overgewicht zijn de klassieke belangrijkste risicofactoren. Een gezond eetpatroon met veel fruit en groenten en zo min mogelijk rood vlees is belangrijk. Recenter is duidelijk geworden dat ook roken funest is en zelfs doorslaggevender kan zijn bij de ontwikkeling van pancreaskanker dan alcohol of overgewicht.”