Wetenschappelijke oordeel hoe gezond zijn eieren

Een aantal jaren geleden zijn eieren in de beklaagdenbank terecht gekomen: ze zouden je cholesterol verhogen. Dat klopt niet, maar helemaal weg is dat nooit gegaan. Eet niet teveel eieren, want anders…

Maar is dat zo?

Een veelomvattende studie, gepubliceerd in The American Journal of Clinical Nutrition , keek hoe de gezondheidseffecten waren van het eten van eieren bij 177.000 mensen in 50 verschillende landen. Onderzoekers ontdekten dat mensen die zeven of meer eieren per week aten een betere cardiovasculaire gezondheid en minder ontstekingen hadden dan mensen die minder dan één ei per week aten.

Er zijn geen studies van gelijke grondigheid die iets anders beweren.

Voor mensen zijn eieren dis gezond. Voor heel veel kippen niet. Kies daarom eieren gelegd door kippen die een goed kippenleven leiden. Dan is een ei plezier voor twee