Trombose-experts woedend over vaccinatiestop: “Dit is zo kortzichtig dat het gevaarlijk wordt”

De Nederlandse regering is net als de Duitse gestopt met het AstraZeneca-vaccin voor mensen onder de 60 jaar, vanwege trombosebijwerkingen. “Dit is ontluisterend”, zegt Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie en trombosespecialist, in de Volkskrant.

Hij legt uit hoe klein de kans is op trombose na vaccinatie. “Laten we uitgaan van de Nederlandse cijfers, met een risico op een verdacht ziektebeeld van ongeveer één op de 100 duizend prikken. Een derde van hen overlijdt, dan is de kans op sterfte één op de 300 duizend. Dat risico is vergelijkbaar met de kans op een dodelijk ongeval als je 220 kilometer gaat fietsen, of naar Madrid rijdt met de auto. Toch stappen we op de fiets.”

Je jaagt mensen de stuipen op het lijf, vinden de experts. “Pas als de EMA zegt dat er wat aan de hand is, moet je maatregelen nemen’, zegt Rosendaal. “Als woensdag het sein op groen gaat, hoe kunnen artsen dan nog uitleggen dat het vaccin tóch veilig is?” zegt vasculair geneeskundige en hoogleraar Pieter Willem Kamphuisen.

Rosendaal zit in een e-mailgroep met honderd Europese experts op het gebied van trombose. Geen een vindt het verstandig om te stoppen met prikken. “Stoppen is zo kortzichtig dat het gevaarlijk wordt”, zegt hoogleraar Hugo ten Cate. “Zo’n besluit verwacht ik niet van de overheid.”