Waarom de meeste mensen zo’n hekel hebben aan sporten

Sporten, we moeten wel, maar het gaat vaak niet van harte. Logisch, de mens is helemaal niet gemaakt om te sporten, legt een Amerikaanse hoogleraar menselijke evolutiebiologie uit.

Daniel Lieberman schrijft in zijn nieuwe boek Exercised: Why Something We Never Evolved to Do Is Healthy and Rewarding: "Alle dieren (en ook mensen) zouden zo lui mogelijk moeten zijn.” De hoogleraar legt uit dat we in vroeger tijden onze energie moesten bewaren voor de belangrijkste zaken: eten zoeken en vuur maken. De rest was bijzaak.

Het punt is dat dat toen genoeg was om veel beweging te krijgen. Je moest immers op jacht, of op zoek naar besjes bij gebrek aan een supermarkt en vuur maken deed je ook nog niet met een aansteker.

Daarom hebben we het sporten zelf moeten uitvinden. "Nu het niet meer nodig is om lange afstanden te zwemmen of te lopen om te kunnen overleven, moeten we maar doen alsof.”

Want wat we inmiddels ook weten: sporten is supergezond. Voor hart en bloedvaten, voor het immuunsysteem en voor de spijsvertering. Bovendien zijn er steeds meer signalen dat sporten ook goed is voor de geest. Vooral blijven bewegen dus.