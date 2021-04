Eindelijk duidelijk: dit is de kans dat je corona oploopt in de buitenlucht

Al vrij snel na het begin van de coronapandemie kregen wetenschappers in de gaten dat het virus in de buitenlucht veel minder snel oversprong dan binnenshuis. Maar hoe groot is die kans nu dat je buiten besmet raakt? Ierse onderzoekers denken het antwoord te weten: per duizend coronabesmettingen vindt er eentje in de openlucht plaats.

De Ieren onderzochten 232.000 besmettingen. Daarvan vielen er 262 te herleiden tot een mogelijke infectie buitenshuis. Het gros van de besmettingen vond plaats tijdens buitensport of fitness (131 gevallen) of tussen werklui op een bouwplaats (124 gevallen).

Het Ierse RIVM plaatst daar nog een kanttekening bij: het was heel lastig om vast te stellen of de besmettingen op de bouwplaats werkelijk buiten waren of toch binnen in een keet of tijdens het vervoer bijvoorbeeld.

De bevindingen komen overeen met eerder onderzoek: de kans dat je buiten besmet raakt is vele malen kleiner dan binnenshuis.