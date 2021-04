Deze symptomen wijzen mogelijk op bijwerking AstraZeneca-prik

De kans op een ernstige bijwerking van het AstraZeneca-vaccin is uiterst klein, maar ben je toch een beetje bevreesd, dan is er een aantal symptomen waar je op kunt letten, zodat je in actie kunt komen als er iets mis is.

In totaal zijn er in Europa zo'n 25 miljoen mensen gevaccineerd met AstraZeneca. Daarbij zijn er 62 gevallen van hersentrombose en 24 gevallen van splanchnische veneuze trombose gemeld. Achttien mensen zijn aan de bijwerking overleden. Een kans van minder dan een op een miljoen dus.

Statistisch gezien zit de kans op overlijden door AstraZeneca tussen de kans op overlijden door een aanval van een hond en getroffen worden door de bliksem in, legde viroloog Marion Koopmans al uit op Twitter.

Heb je binnen twee weken na de prik een van de volgende symptomen dan is er een kans op de trombosebijwerking en is het raadzaam een arts op te zoeken: