Advies Gezondheidsraad: geen AstraZeneca voor mensen onder de 60

De Gezondheidsraad is vandaag met het advies gekomen om mensen onder de 60 jaar met een ander vaccin dan dat van AstraZeneca te vaccineren. Daarmee volgt de raad de lijn van onder meer Duitsland.

Aangezien minister Hugo de Jonge aangaf te wachten op het advies van de raad, is de kans groot dat hij de richtlijn overneemt. Wat dat betekent voor eventuele vertraging van het vaccinatieproces is nog onbekend.

In België prikken ze AstraZeneca voorlopig alleen bij mensen boven de 55, in het Verenigd Koninkrijk is de leeftijdsgrens 30 jaar.

De zeldzame bijwerking van trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes heeft bij minder dan een op de miljoen gevaccineerden tot de dood geleid. Er is volgens experts dan ook geen reden om mensen onder de 60 niet in te enten met AstraZeneca.