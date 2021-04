Experts hekelen ‘hyperfocus’ op vaccins: “Ga je ook het inenten met andere middelen pauzeren?”

Er is sprake van een 'hyperfocus' op de vaccins en hun bijwerkingen, waarschuwen experts. Beter zouden we ons focussen op de volle ic's en hoe we kunnen voorkomen dat ze overstromen.

Hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond legt uit bij de NOS: "Een vaccin kan soms een zelfde soort reactie veroorzaken als de ziekte zelf. Zo ontwikkelden mensen met de Mexicaanse griep soms narcolepsie, net zoals een klein aantal gevaccineerden. Dan raakt ergens het afweersysteem in de war en valt het een onderdeel van het eigen lichaam aan." Dat gebeurt nu ook bij de coronavaccins.

Dat die bijwerking eerder niet is opgemerkt, komt doordat hij zo zeldzaam is. Het vaccin is getest op een grote groep mensen, maar natuurlijk niet op miljoenen. "De bijwerking is zo zeldzaam, dat het pas gaat opvallen als miljoenen mensen zijn gevaccineerd," aldus Van Egmond.

Dat is ook het verschil met andere vaccins, verklaart bijzonder hoogleraar vaccinontwikkeling Gideon Kersten. "Als je onder normale omstandigheden een nieuw vaccin introduceert, gebruik je dat misschien 250.000 keer per jaar. Dan komen die bijwerkingen druppelsgewijs binnen. Nu worden de bijwerkingen sneller duidelijk, komt het veel in het nieuws en lijkt het misschien erger dan het is."

De trombosebijwerking lijkt behalve bij AstraZeneca ook bij andere vaccins voor te komen. "Maar ga je dan ook het inenten met deze vaccins pauzeren? Dat kun je niet blijven doen. Uiteindelijk is voor de meeste mensen de kans op het krijgen van ernstige ziekte door corona veel groter dan de kleine kans op deze bijwerking. Beide risico's moeten goed worden uitgelegd, zodat mensen zelf een afweging kunnen maken," besluit Van Egmond.