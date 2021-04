‘Kind loopt in baarmoeder al schade op door luchtvervuiling’

Al die uitlaatgassen, rokende fabrieksschoorstenen, stikstof verspreidende boeren en opstijgende vliegtuigen, langzaam wordt steeds meer duidelijk hoe slecht die luchtvervuiling is voor onze gezondheid. Kinderen lopen zelfs in de baarmoeder al schade op.

Daarom moet de regering direct in actie komen staat in een manifest van een coalitie van Longfonds en Long Alliantie Nederland en tientallen (kinder)longartsen, verpleegkundigen, huisartsen, milieu-artsen, sociaal geneeskundigen en vooraanstaande wetenschappers.

"Zelfs al in de baarmoeder lopen kinderen gezondheidsschade op door luchtvervuiling. Vieze lucht maakt ziek, jaarlijks overlijden minimaal 12.000 mensen vroegtijdig door fijnstof of stikstofdioxide", zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds tegen RTL Nieuws. "Nu hebben we de kans om daar iets aan te doen. Laat onze kinderen vrij ademen. Daar hebben ze recht op."

Kinderen die in hun jeugd worden blootgesteld aan vervuilde lucht krijgen vaker astma. Bij een op de vijf kinderen ontstaat de ziekte door te veel blootstelling aan stikstofdioxide. Hun longfunctie is op 16-jarige leeftijd slechter dan die van kinderen die in schonere lucht opgroeien.