Ineens komt er grote snelheid in vaccineren

Gisteren maakte de overheid bekend dat er al bijna 4 miljoen mensen zijn gevaccineerd. Nederland passeert hiermee, omgerekend naar inwonertal, Duitsland en Frankrijk.

‘De afgelopen week hebben we 630.000 vaccins gezet, volgende week gaan we naar 750.000 per week. Met 3,9 miljoen prikken lopen we in de pas met Europa’, zei minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie.

Opgepast: een deel van de plotselinge stijging komt door een nieuwe rekenmethode. Er was gedacht dat bij de huisartsen 5 procent van de aangeleverde vaccins verloren zou gaan, dat blijkt maar 1 procent.

Als dit tempo er in blijft zijn begin mei 7 miljoen mensen ingeënt.