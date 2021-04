Waarom we het Janssen-vaccin ondanks bijwerkingen mogelijk wél blijven gebruiken

Vandaag doet het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) uitspraak over het Janssen-vaccin. Het in Leiden ontwikkelde middel leidt waarschijnlijk aan hetzelfde euvel als dat van AstraZeneca: er is een superzeldzame trombosebijwerking. Toch is de kans groter dat Janssen wel gebruikt blijft worden.

Nadat er 7 miljoen Amerikanen met het Janssen-vaccin ingeënt zijn, blijken er 6 mensen een ernstig geval van trombose te hebben gekregen. Het EMA zal dus vermoedelijk dezelfde conclusie trekken als bij AstraZeneca: de bijwerking is zeer zeldzaam. Ga dus gerust door met vaccineren. Maar het ligt in de lijn der verwachting dat veel Europese landen dat niet gaan doen, weer net als bij dat middel van de Zweeds-Britse farmaceut.

Er is echter wel een belangrijk verschil: AstraZeneca was niet per se nodig voor de vaccinatiecampagne, Janssen is dat wel. De Volkskrant spreekt van het 'werkpaard' onder de vaccinaties. Nederland heeft maar liefst 11,3 miljoen doses besteld en er is maar één prik nodig. Als we alleen met Pfizer en Moderna verder moeten dan zijn er op 1 juli maar 10 miljoen mensen ingeënt, lang niet de hele bevolking dus, zoals minister Hugo de Jonge heeft beloofd.

Mogelijk geeft dat de doorslag, plus dat de bijwerking nog zeldzamer is dan bij AstraZeneca, om toch door te prikken, in ieder geval bij mensen boven de 40.