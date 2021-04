Alarmerende situatie in India: “Overal waar je kijkt zie je ambulances en lichamen”

De afgelopen 24 uur waren er bijna 300.000 nieuwe coronabesmettingen in India. Er overleden ruim 2000 mensen aan het virus. Vooral de dichtbevolkte provincie Uttar Pradesh wordt hard getroffen. "We zien patiënten zoals we ze niet eerder zagen”

De cijfers zijn waarschijnlijk schromelijk onderschat. De testlaboratoria kunnen de druk niet aan, net als de ziekenhuizen. Inwoner van Varanasi Vimal Kapoor, wiens 70-jarige moeder afgelopen donderdag aan Covid overleed, beschrijft de situatie bij BBC News als 'angstaanjagend'. "Ik heb te veel mensen zien sterven in ambulances. Ziekenhuizen sturen patiënten weg, omdat er geen bedden meer zijn. Apotheken hebben geen medicijnen meer en er is een gebrek aan zuurstof," zo vertelt hij. "Ik heb nog nooit zoiets gezien. Overal waar je kijkt, zijn ambulances en lichamen."

Oorzaak is vermoedelijk een nieuwe coronavariant, genaamd B.1.617. "We zien patiënten zoals we ze niet eerder zagen”, zegt infectiespecialist Nitin Shinde in het Alexis Multispeciality ziekenhuis in Nagpur tegen NRC. Er liggen kinderen van 13 en 14 aan de beademing. Shinde: "Bij veel patiënten zien we ook dat de longen nu veel sneller door het virus worden aangetast. In de eerste golf deden complicaties zich over het algemeen pas voor in de tweede week, nu is dat al na drie of vier dagen.”

Ook Shinde merkt dat het Indiase zorgsysteem op instorten staat. "We hebben onze capaciteit tot het maximale opgehoogd, maar het is niet genoeg. Iedere dag weer moeten we mensen wegsturen.”