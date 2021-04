Mogelijk helpt cannabisolie bij uitbehandelde patiënten met leverkanker

Het Groningse UMC gaat onderzoek doen naar het effect van cannabisolie op uitbehandelde patiënten met leverkanker, nadat bij twee patiënten de tumoren verdwenen na gebruik van het middel.

"Nu, respectievelijk twee en vijf jaar na hun diagnose, zijn de tumoren volledig verdwenen en zijn ze genezen. Laboratoriumonderzoek heeft laten zien dat cannabis een remmende invloed kan hebben op de groei van leverkankercellen", zeggen de Groningse wetenschappers.

De Groningers gaan nu onderzoeken of het daadwerkelijk zo is dat cannabisolie de tumoren verkleint. Patiënten krijgen de maximale dosis cannabisolie die nog net geen bijwerkingen veroorzaakt. Na 3, 6 en 9 maanden wordt bij de deelnemers vervolgens de lever onderzocht om te kijken wat het effect is. Er kunnen maximaal twintig patiënten meedoen aan het onderzoek.