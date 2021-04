Indiase variant in België aangetroffen

De Corona-variant - die in India tot massale ziekte en dood leidt - is aangetroffen in België. Twintig buitenlandse studenten, die in India al gevaccineerd waren, die in Aalst en Leuven een opleiding verpleegkunde volgen, blijken besmet met de Indiase variant van het coronavirus. Het gaat om 11 van de 21 studenten die in Aalst verblijven en 9 van de 22 in Leuven. Er zijn ook vier Belgen besmet. De twintig reisden via Frankrijk naar België, dus ook in Frankrijk is er zorg.

Volgens de RTBF waren een aantal van deze studenten ingeënt met het Indiase vaccin en AstraZeneca. "Het lijkt hen niet volledig te beschermen tegen infectie en de ontwikkeling van symptomen", merkt Marc Van Ranst op. De meeste geïnfecteerde studenten vertonen milde symptomen, en geen enkele is in het ziekenhuis opgenomen.