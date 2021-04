‘Momenteel ruwweg 100.000 operaties uitgesteld door corona’

De druk op ziekenhuizen door corona heeft geleid tot een stuwmeer van uitgestelde operaties, waardoor op dit moment "100.000 operaties nog moeten worden ingehaald". Die "ruwe schatting" sprak Robin Peeters, voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging, vrijdag uit in het radioprogramma 1op1 van KRO-NCRV.

Volgens hem zijn er nog nooit zoveel operaties uitgesteld als in deze periode van de coronacrisis. "De situatie is zorgelijk", aldus Peeters.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zei donderdag dat de reguliere zorg in ziekenhuizen steeds meer wordt afgeschaald. Operaties die binnen zes weken moeten gebeuren, worden in veel ziekenhuizen uitgesteld. De zorgcapaciteit is nodig om coronapatiënten te kunnen behandelen.

Het openen van de terrassen komende week noemt Peeters "een heel spannend moment voor de ziekenhuizen". Hij vreest voor het gevoel dat mogelijk zal overheersen van "we zijn er al" en dat mensen zich niet meer aan de maatregelen houden.