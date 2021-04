5 dagen voor de terrassen openen: piepkleine daling IC-bezetting

Het is niet veel, maar het aantal mensen dat wegens covid wordt verpleegd op de IC's is de afgelopen 24 uur met 2 gedaald. Nog een lichtpuntje: Er liggen nu 69 Covid-19-patiënten minder in het ziekenhuis dan gisteren.

Maar daarmee is het goede nieuws op. Het aantal nieuwe besmettingen bedraagt 9.292 en het aantal door coronapatiënten bezette bedden blijft met 837 gevaarlijk hoog.

Er liggen op dit moment 2.613 mensen met COVID in het ziekenhuis, waarvan 837 op de IC.

Het 7-daags gemiddelde van het aantal ziekenhuisopnames is 262. Een week geleden was dat 244.