RIVM meldt 8079 nieuwe coronabesmettingen

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal ongeveer gelijk gebleven. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 8079 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 21 minder vergeleken met de voorgaande dag. Aanvankelijk berichtte het RIVM zaterdag over 8123 nieuwe gevallen, maar dat aantal werd iets naar beneden bijgesteld. Het aantal nieuwe besmettingen ligt zondag onder het weekgemiddelde. Het RIVM heeft in de afgelopen zeven dagen 57.529 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 8218 nieuwe besmettingen per dag.