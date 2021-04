Zoveel moet je sporten om je bloeddruk laag te houden

Als het gaat om de gezondheid van je hart, kun je beter niet te vroeg pieken. Nieuw onderzoek toont aan dat als je wil voorkomen dat je een hoge bloeddruk krijgt, je juist veel moet blijven bewegen op latere leeftijd.

Hypertensie, oftewel hoge bloeddruk, kan leiden tot een hartaanval of beroerte en is ook een risicofactor voor dementie. Talrijke studies hebben al aangetoond dat lichaamsbeweging de bloeddruk verlaagt, maar de nieuwe studie onder meer dan 5100 Amerikanen, die drie decennia werden gevolgd, wijst uit dat het vooral belangrijk is om te blijven sporten, ook op latere leeftijd, en meer uren te bewegen dan die nu worden voorgeschreven door de Gezondheidsraad.

De onderzoekers zagen dat mensen die vijf uur per week gematigd intensief bewogen tijdens hun jongvolwassenheid - dus twee keer zoveel als de aanbevolen hoeveelheid - aanzienlijk minder kans hadden op hoge bloeddruk, en vooral als ze hun goede sportgewoontes volhielden tot hun 60ste.

"Twee keer zoveel bewegen als de huidige richtlijnen voorschrijven voor volwassenen is mogelijk beter om hoge bloeddruk te voorkomen dan simpelweg voldoen aan de richtlijn," schrijven de onderzoekers in hun paper.

Ze waarschuwen dat veel mensen op jonge leeftijd voldoende sporten, maar dat dat later in het leven minder wordt, terwijl het dan juist belangrijker is.