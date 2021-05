Sporten nodig? ‘De hele dag door een beetje rondscharrelen is ook voldoende.’

Gebeuren er vreselijke dingen nu de sportscholen lang dicht zijn? Niks daarvan zegt bewegingswetenschapper Hans Savelberg, bijzonder hoogleraar academisch onderwijs in beweging, tegen De Volkskrant. Hij vindt al die pogingen om zo moe mogelijk te worden in zo weinig mogelijk tijd eigenaardig. Het idee dat je móet sporten om gezond te blijven, is een misvatting, zegt hij: ‘Laten we relaxed doen.’

‘Ik doe zelf aan schaatsen, roeien en fietsen. Maar nodig is het niet. De hele dag door een beetje rondscharrelen is ook voldoende.’

Is dat niet een opmerkelijke uitspraak voor een bewegingswetenschapper? Savelberg: ‘Het zou raar zijn als wij genetisch zo geëvolueerd waren dat we heel veel energie moeten gebruiken om fit te blijven.’ Het is juist andersom, zegt hij: de mens is erbij gebaat om zo weinig mogelijk energie te verspillen. Handig in tijden van voedselschaarste.

Er zijn ook (beperkte) studies die zijn gelijk aantonen. De hele dag een beetje beweging is beter dan een uur per dag je zelf oververmoeien. ‘Onze conclusie was dat één uur sporten per dag niet de schade compenseert van de hele dag zitten.’ Het advies: ga elk half uur drie tot vijf minuten bewegen. En wat vindt hij van efficiënt sporten in zo’n kort mogelijke tijd? ‘Onzin. Sporten doe je voor je plezier. Als je sporten leuk vindt, doe er dan juist zo lang mogelijk over!’