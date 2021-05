Ziekenhuizen mogelijk zo vol door het slechte weer

Er zijn 5 miljoen Nederlanders gevaccineerd, en 4 miljoen immuun, omdat ze COVID hadden en toch blijft het aantal opnames gevaarlijk hoog.

,,Ik denk inderdaad dat het effect van het weer heel erg sterk is, en ik verbaas me erover dat daar zo weinig aandacht voor is”, zegt Louis Kroes, hoogleraar klinische virologie in Leiden tegen het AD. ,,Het is een extreem koude aprilmaand, en dat was nu juist wat we niet konden gebruiken.’’

,,Als het warm wordt, kruipen mensen minder vaak bij elkaar in ruimtes met dichte ramen”, zegt Kroes. ,,Buiten, of in ruimtes met veel luchtverversing, vervliegen de virusdruppeltjes veel sneller en kan een virus als corona zich nauwelijks verspreiden. Het is nu gewoon koud. Mensen spreken mede daardoor veel eerder binnen af dan vorig jaar april. Een middag met 12 of 20 graden, dat maakt veel verschil.’’