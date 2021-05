Eigen volk eerst: Kwetsbare arbeidsmigranten krijgen in Nederland geen vaccin

Honderdduizenden arbeidsmigranten krijgen geen coronavaccin, omdat ze niet staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat terwijl ze juist kwetsbaar zijn, omdat ze in de bouw, bij slachterijen of in kassen dichtbij elkaar in grote groepen werken.

Onderzoeksplatform Investico deed navraag bij het ministerie van Volksgezondheid en ontdekte dat het gaat om honderdduizenden mensen. "Arbeidsmigranten zijn extra kwetsbaar voor corona, doordat ze dicht op elkaar wonen en werken en vaak samen worden vervoerd", zegt GGD-arts Ashis Brahma tegen Trouw. "Daarom is het des te verstandiger om hen wel mee te nemen bij de vaccinaties." Het kan bovendien gevolgen hebben voor de hele bevolking, omdat je zo een reservoir voor het virus blijft houden.

Arbeidsmigranten zijn dan wel vaak niet geregistreerd, ze betalen wel in Nederland voor hun zorgverzekering, wat ze op zich al recht zou moeten geven op een prik. Vakbond FNV noemt het 'onacceptabel' dat de arbeidsmigranten geen vaccin krijgen. "Deze mensen werken vaak in cruciale beroepen. Ze verdienen dezelfde bescherming als ieder ander", vertelt vicevoorzitter Kitty Jong. "Het tekent hoe er in Nederland nog te vaak naar arbeidsmigranten wordt gekeken: als tweederangsburgers."