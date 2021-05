Hoe betrouwbaar is die zelftest nu echt?

Ze zijn al een tijdje overal te koop, de zelftests om binnen een kwartiertje te achterhalen of je corona hebt. Vaak staat er op dat ze goedgekeurd zijn door het RIVM. Maar zijn ze ook echt betrouwbaar?

Wie verder de bijsluiter leest, komt er onder andere achter dat de test alleen geschikt is als je geen klachten hebt of niet tot een kwetsbare groep behoort. Want dan kun je beter een PCR-test doen. Reden: die is (veel) betrouwbaarder.

Zo'n zelftest creëert eigenlijk vooral schijnzekerheid, doordat hij zo vaak vals negatieve resultaten geeft. Ben je besmet dan is de kans aanzienlijk dat de thuistest het virus niet oppikt. "Een negatieve testuitslag betekent niks, want die kan het mis hebben’’, stelt arts-microbioloog en OMT-lid Marc Bonten van het UMC Utrecht dan ook.

Hoe groot is de kans precies dat de test het mis heeft? Volgens het meest recente rapport van het RIVM pikt de test maar 70 tot 80 procent van de besmettingen op. En hoe minder virusdeeltjes je in je lichaam hebt, vaak dus aan het begin van de infectie, hoe kleiner de kans dat je positief test. Vaak blijkt later alsnog dat je wel besmet bent. Pas dus op met al te veel conclusies te trekken uit zo'n zelftest.