Volgende week mogelijk terrassen langer open

Het kabinet wil de coronaregels vanaf 18 mei versoepelen: sportscholen, dierentuinen, pretparken en andere zogenoemde 'doorstroomlocaties in de openlucht' mogen dan weer open. Ook wordt overwogen om de terrastijden te verruimen: die kunnen mogelijk 's ochtends al open, in plaats van om 12.00 uur. Dat schrijft het AD.

Jaap van Dissel zou ‘gematigd positief’ zijn over de meest recente coronacijfers. In een nieuwe persconferentie, op dinsdagavond, willen Rutte en De Jonge bekendmaken dat stap 2 op 18 mei in principe doorgaat. Maar er geldt wel een harde voorwaarde: het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames moet de komende week blijven dalen. Mochten de cijfers niet hard genoeg zakken, dan kan voor het weekeinde aan een ‘noodrem’ worden getrokken om de versoepelingen af te blazen.