Het gaat prima met de vaccinatie in Nederland. In het nieuws zijn de vertragingen en incidenten, maar intussen worden wekelijks bijna een miljoen Nederlanders beschermd tegen het virus. Dat zijn er 4 miljoen par maand. Vandaag is de grens van de 7 miljoen overschreden. Rond 1 juni zijn het er tien miljoen, en begin juli is iedereen ongeënt die dat wil.

We kunnen het blijven hebben over de incidenten. In feiten is de vaccinatie-camapgne een groot succes