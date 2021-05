130 Amerikaanse diplomaten kampen met hersenschade na mysterieuze ziekte

Sinds vijf jaar zorgt het Havana-syndroom voor problemen rondom Amerikaanse ambassades. Zeker 130 mensen kampen nu met de gevolgen van de mysterieuze ziekte.

Het gaat om zestig gevallen in China en Cuba en nog eens 70 patiënten in Europa en Azië. De ziekte dook voor het eerst op bij Amerikaans ambassadepersoneel in Cuba, vandaar de naam Havana-syndroom. Zij kregen last van onverklaarbare klachten, zoals hevige hoofdpijn en misselijkheid. Verder hoorden ze rare geluiden.

Eerst werd gedacht dat het om geheime aanvallen met geluid en radiogolven ging, maar vorig jaar werd geconcludeerd dat microgolven de klachten waarschijnlijk veroorzaken. De Amerikaanse president Joe Biden heeft beloofd verder onderzoek te doen naar de ziekte.