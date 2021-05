In België al aangekondigd: derde prik in najaar

Er is al eerder gesuggereerd dat we nog een derde dosis van het coronavaccin nodig hebben 'om ons immuunsysteem een boost te geven'. In België zegt het hoofd van de vaccinatietaskforce dat de eerste Belgen aan het eind van het jaar al een derde prik krijgen.

“Met vrij grote zekerheid kunnen we zeggen dat we wellicht eind dit jaar, zeker begin volgend jaar, zullen beginnen met het toedienen van een bijkomende dosis van een coronavaccin. Die extra prik is een booster om de immuniteit van de eerste vaccinatieronde op te krikken”, vertelt professor Dirk Ramaekers tegen HLN.

Onduidelijk is of iedereen een derde prik moet. “Daarover lopen er nog studies. Misschien is het enkel voor de risicogroepen, maar we houden er toch rekening mee dat het voor iedereen zal zijn.” De coronavaccinatie moet deel gaan uitmaken van het reguliere zorgsysteem.

In Nederland is er nog geen derde prik aangekondigd, maar het zou wel verklaren waarom Europa vorige week een contract met Pfizer tekende voor de levering van nog eens 1,8 miljard vaccins in de komende paar jaar.