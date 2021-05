De twee factoren die dementie helpen voorkomen

Dementie is de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland. Door de vergrijzing is het aantal mensen met de ziekte verzesvoudigd van 50.000 in 1950 naar 290.000 nu. Toch neemt het aantal demente mensen procentueel gezien af. Daar zijn twee oorzaken voor.

In de afgelopen 25 jaar is het aandeel 65-jarigen met dementie met 20 procent gedaald in Engeland en Wales. In de VS was in die leeftijdscategorie zelfs een daling te zien van 24 procent. In andere westerse landen is er een vergelijkbaar beeld.

Kenneth Lange van het Michigan Center on the Demography of Aging, legt aan New Scientist uit dat er twee factoren ten grondslag liggen aan de daling: beter onderwijs en een betere aanpak van hart- en vaatziekten.

Lange: "Je hersenen worden fitter als je ze op school en tijdens je studie flink uitdaagt. Daarmee compenseer je de problemen waar je bij het ouder worden mee te maken krijgt." Ook daarna helpt cognitieve training. Daarmee vergroot je het vermogen van het brein om beschadigde gebieden te omzeilen en kun je informatie efficiënter verwerken.

Ook een betere behandeling van hart- en vaatziekten werkt beschermend tegen dementie. Steeds meer mensen hebben last van een hoge bloeddruk en diabetes en hart- en vaatziekten zijn nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken, maar door betere controle treedt minder schade op en ontstaat minder vaak dementie.