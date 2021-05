Onderzoekers: één glas alcohol al slecht voor de hersenen

Mogen we eindelijk weer een glaasje drinken op het terras blijkt zelfs één wijntje al te veel. Volgens onderzoekers schaadt elk glas alcohol de hersenen. Daarover schrijft The Guardian.

De wetenschappers van de universiteit van Oxford stellen dat hoe meer je drinkt, hoe kleiner je hersenvolume wordt. Ze bekeken data van 25.000 Britten. "Er is geen veilige drempel, elke hoeveelheid alcohol is schadelijk. Het lijkt erop dat vrijwel het hele brein beschadigd raakt, niet alleen specifieke delen, zoals lang werd gedacht," zegt onderzoeker Anya Topiwala van de universiteit van Oxford.

Een hogere alcoholconsumptie wordt in verband gebracht met een lagere dichtheid van de grijze massa in de hersenen. Alcohol verklaart tot 0,8 procent van de verandering in het volume van de grijze massa. Dat lijkt weinig, maar het is meer dan andere risicofactoren, zoals roken of een te hoog BMI.

De onderzoekers, wiens studie nog niet gepubliceerd is, bestudeerden data uit de UK Biobank, een grote gezondheidsdatabank om te achterhalen welke genetische en omgevingsfactoren bepalen of mensen ziek worden of niet. Ze bekeken onder andere data over alcoholconsumptie, hersenvolume, geslacht en opleidingsniveau, alsmede gegevens uit MRI-scans, geheugentests en ziekenhuisopnames.

Hun conclusie: zelfs één glas alcohol per dag is slecht voor je hersenen.