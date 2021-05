Begin juli eerste prik voor iedereen waarschijnlijk niet haalbaar

Je voelde hem misschien al aankomen: de eerste prik die minister Hugo de Jonge iedere Nederlander had beloofd voor begin juli gaat waarschijnlijk niet lukken. De vertraagde leveringen van het Janssen-vaccin zijn de oorzaak.

Het klonk al wel erg optimistisch toen de minister van Volksgezondheid zijn belofte deed in maart. Ook toen hield hij al een slag om de arm: de farmaceuten zouden dan wel moeten leveren. En precies daar gaat het mis. De 2 miljoen doses die Janssen zou bezorgen in juni worden er veel minder. Hoeveel minder is nog onduidelijk.

Toch gaat het vaccinatieprogramma verder best voortvarend. Er zijn inmiddels zo'n 8,6 miljoen prikken gezet. Deze week komen er daar naar verwachting nog ongeveer een miljoen bij.