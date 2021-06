In september is het allemaal voorbij. Waarschijnlijk

De finale van ons door covid-gedomineerde leven is bezig. Overal zie je dat het leven van voor maart 2020 zijn loop hervat. Deels omdat maatregelen zijn versoepeld, deels omdat ze niet meer worden nageleefd.

En vermoedelijk maakt dat laatste niet veel uit. De snelle vaccinatie-campagne, gesteund door het mooie weer, zijn bezig covid uit Nederland te verdrijven.

Minister De Jonge verwacht dat in september (vrijwel) alle maatregelen zijn verdwenen. De anderhalve meter, de kapjes, het knuffelverbod, allemaal weg.

De voornaamste zorg blijven de fundamentalistische christelijke gebieden, met name op de Veluwe, waar mensen van Godswege medische zorg weigeren, en de wijken in de steden waar veel mensen met een migratieachtergrond wonen. Ook daar laten (te) weinig mensen zich vaccineren. Dat kan tot brandhaartjes leiden als de zomer voorbij is. Maar vermoedelijk zijn die alleen onaangenaam voor de betrokkenen.

