Peru heeft relatief meeste coronadoden ter wereld

Niet Brazilië of de VS, maar Peru is het zwaarst getroffen land ter wereld in de coronapandemie. Het Zuid-Amerikaanse land stelt het dodental bij en komt op bijna drie keer zoveel overlijdens als tot nu toe bekend: het sterftecijfer stijgt van 69.342 naar 180.764.

Door een gebrek aan testmateriaal kon eerder niet goed worden vastgesteld hoeveel mensen er zijn overleden aan Covid-19. Daarom keken onderzoekers nu naar de oversterfte. En die bleek gigantisch.

De premier van Peru, Violeta Bermudez, voelde zich verplicht om de informatie te delen, hoewel de presidentsverkiezingen voor de deur staan, schrijft de New York Times. In Peru dat 32 miljoen inwoners telt zijn 500 mensen per 100.000 overleden aan het coronavirus.

Tot nu toe stond Hongarije bekend als het land met relatief de meeste coronadoden, namelijk 300 per 100.000 inwoners. In Nederland zijn er ongeveer 100 coronadoden per 100.000 mensen geteld.