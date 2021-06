Een uur eerder opstaan verkleint de kans op depressie fors

Geen vroege vogel? Dan loont het de moeite er eentje te worden. Vroeger opstaan verkleint namelijk de kans op depressies, blijkt uit een nieuwe studie.

Één uur eerder opstaan kan de kans op een zware depressie al met 23 procent verminderen, blijkt uit een grote studie, die eind mei in vakblad JAMA Psychiatry verscheen.

Uur eerder

Onderzoekers van de universiteiten van Colorado Boulder, MIT en Harvard bestudeerden de genen en data van 840.000 mensen en komen met vrijwel het sterkste bewijs tot nu toe dat de tijd waarop je uit bed gaat invloed heeft op het risico op depressies.

"We weten al een tijdje dat er een verband is tussen slaaptijd en stemming, maar de vraag die we vaak kregen was: hoeveel eerder moet iemand dan opstaan?" zegt onderzoeker Celine Vetter. "We ontdekten dat zelfs een uur eerder uit bed gaan al een groot effect heeft."

Nachtbrakers

Eerdere studies toonden al aan dat nachtbrakers maar liefst twee keer zo vaak aan depressies lijden als vroege vogels, ongeacht hoe lang ze slapen. Maar omdat stemmingsstoornissen slaappatronen kunnen verstoren, was het onduidelijk wat oorzaak is en wat gevolg.

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat als iemand niet om 1 uur maar om 12 uur 's nachts naar bed gaat de kans op depressie met 23 procent afneemt, ga je om 23 uur naar bed dan wordt het risico zelfs 40 procent kleiner.

Maatschappij

Een echte verklaring is er nog niet, maar sommige studies suggereren dat blootstelling aan licht er iets mee te maken heeft. Wie vroeg opstaat krijgt meer daglicht en dat resulteert in de aanmaak van hormonen die de stemming beïnvloeden.

Anderen denken dat een afwijkende biologische klok op zich zelf al de stemming beïnvloedt. "We leven in een maatschappij die is ontworpen voor ochtendmensen. Avondmensen hebben constant het gevoel dat ze niet in de pas lopen met de maatschappelijke klok," aldus onderzoekersleider Iyas Daghlas.