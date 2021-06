Waarom je beter kunt bellen voor een prikafspraak dan online reserveren

Het vaccineren gaat in Nederland inmiddels voortvarend. Ook dertigers kunnen nu een prikafspraak maken. Het is raadzaam om daarvoor naar de GGD te bellen en niet online een afspraak in te plannen, schrijft de Volkskrant.

Wie online wil reserveren krijgt soms alleen opties ver van huis: Utrechters worden bijvoorbeeld naar Hilversum gestuurd, Eindhovenaren naar Helmond, andere Brabanders zelfs naar Rotterdam. Als je belt met de GGD gebeurt dat meestal niet en kun je vaak wel gewoon in Utrecht of Eindhoven zelf terecht.

Volgens het overkoepelende GGD-Ghor komt dat door de ‘topdrukte in het systeem op piekmomenten’. Nu steeds meer mensen een afspraak kunnen maken raakt het systeem af en toe overbelast. Vorige week waren er volgens de GGD-Ghor-woordvoerder soms 200.000 mensen tegelijk een prikafspraak aan het maken.

"Zolang zij bezig zijn, zijn er voor ieder drie tijdslots gereserveerd in het systeem, en die kunnen dan niet aan anderen worden aangeboden. Als er dan geen mogelijkheden over zijn in de dichtstbijzijnde priklocatie, wordt uitgeweken naar tijdslots elders."

Callcenter-medewerkers kunnen beter zoeken in het systeem of er nog een tijdslot beschikbaar is in de buurt. Je kunt dus beter even bellen als je geen zin hebt om ver te rijden voor een prik.