Cardioloog maakt balans op na pandemie: “In Europa zijn er 50 procent minder diagnoses’

Uitgestelde zorg, mensen die niet naar een ziekenhuis durfden vanwege het coronavirus, de pandemie heeft ook op andere gezondheidsgebieden zijn sporen nagelaten. Een Belgische cardioloog maakt de balans op. "De impact zal vergelijkbaar zijn met die van de pandemie zelf."

Johan Vijgen, cardioloog en vicevoorzitter van de Belgian Heart Rhythm Association, vervolgt bij Het Laatste Nieuws: “Meer mensen komen plots te sterven, thuis of elders buiten het ziekenhuis. De cijfers lopen wat uiteen. Britse studies signaleren 8 procent meer sterfte door alle hartaandoeningen, daarbij gaat het in 35 procent van de gevallen om acute overlijdens. In Denemarken meldt men 5 procent meer herseninfarcten en 3 procent meer overlijdens door voorkamerfibrillatie.”

Voor heel Europa zijn de cijfers weinig rooskleurig. "In Europa zijn er 50 procent minder diagnoses, maar dat wil niet zeggen dat er plots minder hartproblemen zijn. De uitgestelde of gemiste diagnoses leiden bij 14 procent van de Belgische patiënten tot een slechtere prognose. Voor 7 procent loopt het fataal af, met een plotse dood of een infarct met heel veel schade aan de hartspier.”

Vijgen adviseert om vooral wél naar de arts te gaan bij klachten. Normaal gesproken krijgt een kwart van de 65-plussers last van hartritmestoornissen. “Het gaat om bijna een miljoen mensen. Misschien bent u er ook bij. Ga naar de huisarts als u zich duizelig of kortademig voelt.”