In deze landen komen angst en depressie het meest voor

Bijna de helft van de Zweden geeft aan in de afgelopen 12 maanden last te hebben gehad van psychische problemen. Ook in de VS ligt dat percentage met 42 procent bijzonder hoog. Dat blijkt uit cijfers van het Statista Global Consumer Survey.

In Spanje en Frankrijk liggen die cijfers met ruim een kwart veel lager. Volgens het CBS is de psychische gezondheid van Nederlanders niet achteruitgegaan tijdens de coronacrisis. In algemene zin krijgt 20 procent van de Nederlanders ooit in hun leven te maken met depressie, weet het Trimbos te melden.

Beduidend lagere percentages als van onderstaande landen. Maar het ligt er erg aan wat er gemeten is. In dit onderzoek gaat het bijvoorbeeld niet alleen om depressie, maar ook om stress en angst. Er is bovendien ook veel verschil in hoe tegen psychische problemen wordt aangekeken. Mogelijk zien Zweden en Amerikanen bepaalde negatieve gevoelens eerder als een probleem dan bijvoorbeeld mensen in China of Frankrijk.